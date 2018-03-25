男性也難逃狼爪！ 韓國歐巴被當作男妓

南韓掀起MeToo運動，政界、演藝圈、教育界的性醜聞紛紛曝光，為數不少的男性也有慘遭狼爪的經歷。圖為韓國反性騷遊行的MeToo標語。（法新社）

2018-03-25 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕南韓掀起MeToo運動，政界、演藝圈、教育界的性醜聞紛紛曝光，但其實受害者並不是只有女性，為數不少的男性也有慘遭狼爪的經歷，甚至還有人被取了「男妓」的暱稱。

據韓國《中央日報》報導，大邱慶北大學的臉書近來出現一篇匿名文章，現年24歲的撰寫者透露，他高中時因為身材矮小而被叫做男妓，有4名同學對他頻繁性騷擾。他至今仍然不了解為何自己被當成性騷目標，而且有許多人打電話給他時都用男妓稱呼他。

受害男子說，加害者A會一直拉著他旋轉，好像把他當成某種運動器材；B則在上課時從褲子掏出GG，強迫他去撫摸；C覺得無聊時，會不斷拍打他的臉頰。至於D，不僅吸他的腋窩還捏他的乳頭。受害者痛訴，「加害者迫使我碰觸他們身體上某些地方，我身體的某些部分也被他們觸摸。」

另外，還有一名自稱從事戲劇業的男子在臉書指出，一名教授在喝酒後摸了他的GG，當他向學校舉報這件事後，教授雖然被開除也向他道歉，但一直都是用憤怒的態度，讓他不理解為什麼受害者必須保持低調，反倒是犯罪者充滿自信。

根據韓國女性發展研究所的數據，南韓2016年有1212名男性、2014年有1066名男性遭受性侵犯，其中包括強姦。此外，南韓軍中的性騷舉報也不在少數，首爾律師指出，他每個星期至少收到一起軍隊性侵案件，而且這可能只是冰山一角，因為軍隊裡的加害者通常是受害者的上級，所以許多案件最後都不了了之。