越戰後美國最大遊行！ 華府80萬人上街反槍枝

華府的遊行人數上看80萬人，成為越戰後美國最大遊行之一。（法新社）

2018-03-25 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）上月發生大規模槍擊案造成17死，槍枝爭議再度引起熱議，當地時間週六美國民眾走上街頭抗議，在華府的遊行人數達80萬人，成為越戰後美國最大遊行之一。

綜合外媒報導，美國民眾把這場遊行取名為「為生命遊行」（March For Our Lives），民眾手持標語上街抗議，他們高喊，「不再沉默」、「別讓全國步槍協會（NRA）的錢干預政治」、「不再有下次」（NeverAgain）、「用選票趕走他們」等口號。

根據統計，在華府的示威民眾共有80萬人，當中不乏影星喬治克魯尼（George Clooney）夫婦、歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、麥莉希拉（Miley Cyrus）等人，這場遊行在全美及全球各地800城市都有民眾響應。

現場也有不少學生參與，一名高三學生溫德（Alex Wind）表示，高中生及大學生已對校園槍擊案感到厭倦，「我們是在校園生活的人，然而我們必須忍受槍擊事件」。已故人權領袖馬丁路德金恩的孫女尤蘭達（Yolanda Renee King）則在舞台上表示，她也有一個夢想，一個「沒有槍的世界」，此話一出引起群眾歡呼。

白宮對此表示，確保學童安全是美國總統川普的首要工作，強調川普已要求國會立法，加強校園安全及審查買槍人士的背景。

歌手亞莉安娜上台力挺民眾。（法新社）