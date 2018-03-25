圖輯》美群眾華府前集結 盼槍械從嚴管制

佛州校園槍擊案倖存者發起「為我們生命遊行」，預估華府前將有50萬人參與。（路透）

2018-03-25 01:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯中學於上月14日發生槍擊案，造成17人死亡，由倖存者發起、主張加強槍枝管制的「為我們生命遊行」（March For Our Lives）在今日登場，數十萬民眾參加由全美各地學生發起的抗議活動，預估華府前將有50萬人參與，全球各地則有逾800場示威抗議進行。

道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）於2月14日爆發槍擊案，造成14名學生和3名成年教職人員喪命，槍手為去年遭退學的19歲青年克魯茲（Nikolas Cruz），犯案時不僅拉下火災警報、戴上防毒面具並投擲煙霧彈，然後朝在煙霧中奔逃的人群開槍，行兇後還混在撤離學生群中逃出校園。

事後槍擊案倖存者發起「為我們生命遊行」抗議活動，主張突破長期阻礙加強槍枝管制的立法僵局，遊行主辦單位強調，他們支持美國人合法擁有槍械，但希望立法取締軍用的攻擊性武器和大容量的子彈匣。週六在華府的遊行預估將有50萬人參與，除了美國各地在，在倫敦、東京、雪梨等多處地方也都會舉行遊行，預估將成為一個世代以來，主張從嚴管制槍械的最大示威活動。

美國司法部昨日則宣布，已開始進行修改聯邦槍械管制條例的程序，並在聯邦法律上將撞火槍托（Bump stock）定義為機關槍。撞火槍托能在不變更槍械內部構造下，讓半自動武器能像機槍般連發。美國總統川普也在推特貼文表示：司法部將提出撞火槍托禁令，同時會有一段意見徵詢期。