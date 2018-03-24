南韓前第一夫人涉多案 檢方最快下週傳喚金潤玉

南韓前總統李明博（右）因涉嫌收賄等罪名遭檢方逮捕，其妻子金潤玉（左）也遭到檢方懷疑涉嫌貪汙，可能在近日遭到傳喚。（資料照，路透）

2018-03-24 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博因涉嫌收賄等罪名，在本月22日晚間遭到南韓檢方逮捕。李明博遭逮後，有消息指出，其妻子金潤玉也遭到檢方懷疑涉嫌貪汙，金潤玉可能在近日遭到傳喚。

綜合媒體報導，隨著對李明博的調查持續深入，金潤玉的嫌疑也越來越大。南韓檢方表示，在將李明博定罪與起訴的過程中，不免要訊問金潤玉，但考量到前第一夫人的身分，目前正在討論問訊的時機與方式。

消息人士指出，檢方最快將在下週，秘密傳喚金潤玉前往問訊；地點則最有可能在瑞草洞的首爾中央地方檢察廳。該地點距離金潤玉的住處較近。消息人士也表示，檢方可能會前往金潤玉私人住宅調查，或者在其他地點碰面。

案檢方說法，金潤玉牽涉多起案件，包括涉嫌受賄與挪用公款。

按照李明博女婿李相週的說法，他曾接受友利金融控股公司前會長李八成的賄賂，金潤玉拿到部分的錢。金潤玉也與韓國國家情報院「進貢」案有所關聯，青瓦台前秘書金喜中供稱，他曾將國家情報院的10萬美元（約291萬台幣），透過助手交給金潤玉。

此外，金潤玉在2007年遭爆收取一個裝有大量現金的包包，她更被懷疑使用大世汽車附件有限公司的信用卡，購買總價約4億韓元（約1090萬元新台幣）的物品，李明博也被爆料是該公司的幕後老闆。

檢方認定，金潤玉與這間公司並沒有關聯，此舉也觸犯挪用公款罪。