加泰獨立5領導者遭拘留 萬人上街抗議爆衝突20傷

西班牙最高法院1名法官昨日以叛亂罪起訴13名加泰隆尼亞獨立運動領導人，消息一出引發民眾強烈不滿，週五晚間首都巴塞隆納聚集超過1萬名支持加泰隆尼亞獨立的民眾上街抗議。（歐新社）

2018-03-24 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙最高法院1名法官昨日以叛亂罪起訴13名加泰隆尼亞獨立運動領導人，消息一出引發民眾強烈不滿，週五晚間首都巴塞隆納聚集超過1萬名支持加泰隆尼亞獨立的民眾上街抗議。

綜合媒體報導，西班牙最高法院法官宣布將起訴加泰隆尼亞共25名獨派份子後，隨即將其中5人拘留等候應訊，不得保釋，並對其餘數名流亡海外的獨派領導人發出國際逮捕令。

為此，週五晚間上萬名支持加泰隆尼亞獨立的民眾，聚集在西班牙首都巴塞隆納省府大樓前示威抗議，民眾在街上揮舞著加泰獨立的旗幟，並且高喊「給政治犯自由」的口號，1名抗議者告訴媒體，「有2百多萬人想脫離西班牙，他們不可能把所有人都關進監獄」。活動途中竟爆發警民衝突，巴塞隆納警方用警棍阻止抗議民眾靠近省政府大樓，造成超過20人受傷。

加泰隆尼亞前政府委員會委員杜爾（Jordi Turull）、前永續發展部長魯爾（Josep Rull）、前外交秘書洛梅瓦（Raül Romeva）、前勞動部長巴薩（Dolors Bassa）、前議會議長佛卡德爾（Carme Forcadell）5人目前皆被西班牙政府拘留，而加泰左翼共和黨（ERC）成員羅維拉（Marta Rovira）則在週五拒絕出庭，僅以書信表示，她想要流亡海外恢復她的政治話語權，目前包含前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）與羅維拉等人，都在西班牙發出的國際逮捕令名單上。