校園槍擊案頻繁 美國爸送5歲女兒手槍當生日禮

2018-03-24 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來校園槍擊案頻傳，一位26歲父親就因為擔心女兒未來上學遭遇校園槍擊案，在5歲生日時就送給她一把小口徑手槍，希望她能用手槍保護自己。

綜合報導指出，美國新罕布夏州（New Hampshire）男子喬書亞（Joshua Mcdonald）是一位狂熱的射擊愛好者，他因為擔心女兒亞德莉安娜（Adrianna Mcdonald）的安全，認為她應該提早熟悉槍支。喬書亞更在女兒5歲生日送她一把點22口徑的儒格手槍（Ruger），而且他也經常帶女兒用BB槍練習基本、簡單的目標射擊，就是要讓女兒在危及時刻可以用手槍自衛。

現在亞德莉安娜對於使用槍枝相當有興趣，喬書亞因此決定利用這個機會教她相關知識，以及如何正確又安全的用槍。新罕布夏州最近剛通過了一項新的槍枝管制法，一般人只需要持有手槍許可證，就可以在包包內隨身攜帶一把槍，亞德莉安娜現在也已經很想在包包裡帶槍了。

約書亞說，有些人可能會批評他太早讓女兒學習開槍，但他認為讓孩子們因恐懼遠離槍支，並不能解決任何問題。他呼籲大家應該教育孩子，讓他們熟悉使正確的用槍方式，這樣才能幫助他們面對危險的世界。而且搞不好有一天，孩子還會成為拯救整個學校的英雄。