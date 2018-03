金獅面狨寶寶從洞中調皮探頭,咧嘴一笑的萌樣超可愛。(美聯社)

2018-03-24 18:05

〔即時新聞/綜合報導〕以色列「耶路撒冷聖經動物園」(Jerusalem Biblical Zoo)傳出好消息,一隻小小金獅面狨(Golden lion tamarin)不久前誕生了,大眼萌臉跟媽媽緊貼在一起的可愛模樣,博取不少人的歡心。

據《以色列時報》(times of israel )報導,根據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources,IUCN)的規定,金獅面狨被列為一級瀕危物種,十分珍貴。

好消息是「耶路撒冷聖經動物園」兩週前,園內的金獅面狨媽媽Bilbi爸爸Zohar「造猴成功」,兩週前誕下了活潑健康的小寶寶,園方表示寶寶的名字仍在構思中。

耶路撒冷動物園表示,金獅面狨早在80年代就有嚴重的絕種危機,在原生地巴西只有不到100隻,其後全球各地動物園開展保育計劃,目前復育有成。