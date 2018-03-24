專家警告：全球動植物數量減少中 人類將自食惡果

人類過度捕撈將造成魚類資源枯竭，專家對此表示憂心。（法新社）

2018-03-24 18:55

〔中央社〕今天有一份全面性的物種調查報告提出警告，人類活動已造成全球每一個地區的動植物數量都在減少，且過度捕撈及汙染也使人類福祉面臨風險。

法新社報導，根據哥倫比亞美德殷（Medellin）一場重要環境會議上發布的4份全面性報告，除非祭出大刀闊斧的措施，否則亞太魚類資源可能於2048年枯竭，非洲一半以上的鳥類及哺乳類物種也可能於2100年消失。

亞太區高達90%的珊瑚將於2050年「嚴重退化」，歐洲和中亞近1/3的已知海洋魚類數量及42%的陸上動植物正在減少。

在美洲則有不到1/4的物種被評為面臨滅絕風險。

政府間生物多樣性和生態系統服務科學政策平台（IPBES）警告：「這令人擔憂的趨勢危及全球經濟、生計、糧食安全及人類生活品質。」

這些由近600位科學家研究3年的報告強調，自然界為人類提供食物、淨水、能源，並調節地球氣候，幾乎是我們生存及繁榮所需的一切。

人類活動已經影響到動植物數量，這也將危及人類自己的生存環境。（美聯社）