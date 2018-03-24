以為自己是壁虎？ 2米長肥蜥闖民宅卡牆「表情超尷尬」

被老翁發現闖入浴室時，這頭巨蜥看起來十分狼狽。（擷取自《曼谷椰子網》）

2018-03-24 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名老翁週三（21日）在家中禱告，忽聞浴室傳來巨響，走近一看才發現有隻2公尺長的巨蜥卡在架子上動彈不得，由於其姿勢非常怪誕，似乎在模仿牠的遠親－壁虎，令老翁見狀不禁又好氣又好笑，連忙打電話替牠「求援」。

根據《曼谷椰子網》報導，此事發生在泰國夜功府（Samut Songkhram），81歲的基庫恩（Kimkhun Likitwattanaset）在家中浴室發現一條全長約2公尺的野生巨蜥。半趴在架子上的牠，一隻前腳還掛在牆壁上，肥肥的下半身更被另外一層塑膠架子卡住，說多狼狽就有多狼狽。

被基庫恩發現後，這頭巨蜥似乎也察覺到自己的「窘境」，不僅撇開頭去不看鏡頭，還把另一隻後腳也跨到牆上，就像在模仿「壁虎」一般，當場讓他看傻了眼。

然而，基庫恩也不是省油的燈，他冷靜地把門鎖上，並撥了通電話給當地的動物救援志工，後者隨即趕到老翁住處，並在10分鐘內將不速之客抓走並帶回棲地野放。

專家指出，爬行動物透過馬桶進入民宅浴室的案例在當地雖層出不窮，但多為蛇類動物，衡量到這頭巨蜥的尺寸，要擠過狹窄的管線並不容易，目前仍不清楚巨蜥究竟是怎麼進入民宅浴室。