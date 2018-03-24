下班還狂收主管訊息！紐約市議員看不下去推「離線權」草案

紐約市議員推「離線權」草案，主張勞工不必在非工作時間回覆僱主任何訊息。（法新社）

2018-03-24 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕許多國家為了增加競爭力，多數企業內的員工都忙到天昏地暗，連下班都必須接上司的電話或臨時任務，生活幾乎被工作佔滿，但紐約市議員埃斯皮納爾（Rafael Espinal）日前提出「離線權」草案，只要聘用人數超過10名的私營公司，不得要求員工在非辦公時間，回覆公司任何訊息，並希望該草案能在年底前通過。

據《紐約時報》，市議員埃斯皮納爾在當地時間週四（22日），提出「離線權」（right to disconnect）草案，希望政府能立法規範聘用人數超過10名的私營機構，不可要求員工在非辦公時間，回覆任何有關公司的訊息、郵件、任務要求等等。

草案內提到，若僱主違規可被裁罰250元美金（約新台幣7300元），並可能需要賠償員工500元美金（約新台幣14500元），但是此規範不適用於加班時間內，或者遇上緊急事故時的聯絡。

埃斯皮納爾表示，他是從歐洲類似的法律中，擬定該項草案的基礎，他表示希望能保障勞工在下班後能有權利「已讀不回」，但又不需要擔心被公司「算帳」，他同時表示認真工作固然重要，但不需要讓人生被工作綁死。