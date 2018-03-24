批美國「愚者建牆」被打臉 人民日報尷尬刪文

2018-03-24 15:39

〔中央社〕中共黨媒人民日報昨晚在微博發文，引用「智者建橋，愚者建牆」批評美國掀起貿易戰，卻遭大陸網民反指「愚者建牆」是自打耳光，還有人稱這是「妄議國策」。人民日報事後尷尬刪文。

中國大陸實施嚴格的網路管制，禁止民眾瀏覽海外敏感資訊，被稱為「防火長城」，英文簡稱gfw（great firewall）。大陸網民必須使用私人虛擬軟體（VPN）才有機會「翻牆」看到遭限制的外國網站內容。

綜合大陸社群媒體消息，人民日報官方微博23日深夜11時44分發文稱，美國挑起對華貿易戰，商務部已擬定反制措施，外交部強勢回應：「來而不往非禮也，我們會奉陪到底。」

發文還稱，「智者建橋，愚者建牆。世界前兩大經濟體一損俱損，魯莽任性絕不會贏。經濟全球化的大勢不可逆，世界經濟絕不能從大海退回到湖泊。維護中國合法權益，我們一不會怕，二不會躲。」

但大陸網民紛紛留言對「愚者建牆」作文章。有人說這是「諷刺gfw」、「指桑罵槐」、「妄議國策」，並稱要向當局舉報；有人說這是「自己罵自己」。

還有許多人叫好，「看了一眼這『智者建橋，愚者建牆』，然後又看了一眼我的VPN，嗯，說得真好，給小編點個讚!」；「建牆是傻逼，人民日報罵得好!」。許多網民表示不敢相信這句話會從人民日報出來。

大陸網民表示，人民日報應該是看到網民如此反應後，尷尬把文給刪了，但大家早已截圖瘋狂轉發，引為笑談。