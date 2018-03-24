恐怖墨西哥之旅 美一家四口陳屍屋內

美國愛荷華州凱文與艾美夫婦（Kevin Wayne Sharp and Amy Marie Sharp），帶著12歲兒子斯特林（Sterling）與7歲女兒艾德安娜（Adrianna）赴墨西哥旅遊，孰料一家四口陳屍屋內。圖為母親艾美與女兒艾德安娜。（路透）

2018-03-24 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛荷華州凱文與艾美夫婦（Kevin Wayne Sharp and Amy Marie Sharp），帶著12歲兒子斯特林（Sterling）與7歲女兒艾德安娜（Adrianna）前往墨西哥旅遊卻遲遲未歸，當地警方前往夫婦租下的度假屋搜尋，這才發現4人早已陳屍屋內。

據《CNN》報導，凱文經營著一間啤酒經銷公司，他和家人於3月15日抵達墨西哥圖盧姆，並透過度假租賃公司找到客房，原本應該在21日返國。不過親戚韋蘭德（Jana Weland）透露，凱文一家人21日晚間沒有去伊利諾州觀賞球賽，但那可是整個家族都期待的聚會。

親屬在22日晚間越來越覺得狀況不對勁，連忙打電話給政府相關單位查詢，一直到23日上午，凱文也都沒有到他在美國的公司與員工開會，而遲到或神隱都不是凱文行事作風。最後墨西哥警方於當天出發搜尋，這才發現凱文全家人都已死亡。消息指出，4人遺體並沒有明顯外傷，目前正在墨西哥解剖以確定死因。