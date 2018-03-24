敬禮！ 法警自願和女性人質交換 傷重不治身亡

法國超市遭伊斯蘭國（IS）武裝男子闖入挾持人質，警察貝爾特拉姆（Arnaud Beltrame，圖）自願和女性人質交換，隨後警方攻堅雖然擊斃歹徒，貝爾特拉姆卻也身受重傷送醫不治。（美聯社）

2018-03-24 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕敬禮！法國南部特雷比（Trebes）的「Super U」連鎖超市，23日遭自稱效忠伊斯蘭國（IS）的武裝男子闖入挾持人質，45歲的法國警察貝爾特拉姆（Arnaud Beltrame）當時自願和女性人質交換，警方攻堅擊斃歹徒後貝爾特拉姆身受重傷，送醫搶救仍宣告不治。

據《BBC》報導，25歲的槍手拉德奇姆（Redouane Ladkim）控制超市後，要求釋放2015年巴黎130死恐攻的嫌犯阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam），並把一名婦女當成人肉盾牌。法警貝爾特拉姆見狀要求歹徒放了女子，自己願意交換成為人質，他還找機會把手機放在附近的桌子上，讓警方能夠監控現場狀況。

法國警察隨後展開攻堅，雖成功擊斃槍手，但人質事件仍在現場造成3死16傷，而傷重送醫的貝爾特拉姆，一直在醫院為自己的生命而戰，仍不幸喪命。法國總統馬克宏說，貝爾特拉姆是一名英雄；內政部長柯隆布（Gerard Collomb）強調，法國永遠不會忘記他的勇氣和犧牲。