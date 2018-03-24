聯航機位又超賣 她獲補償1萬美元當場嗨翻

美國聯合航空公司又傳機位超賣事件，乘客最終獲得價值1萬美元的補償禮券。（路透）

2018-03-24 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕去年因機位超賣、強拖乘客下機事件遭各界責難的美國聯合航空，近日又傳機票超賣，不過這次被要求下機的乘客最終獲得聯航補償價值1萬美元（約新台幣29萬元）的禮券，樂得她直呼是「這輩子遇過最美好的航班延誤事件」。

綜合外媒報導，美國女子普莉絲（Allison Preiss）週四搭乘一班由華盛頓特區飛往德州首府奧斯汀的國內航班，欲參加好友的婚前單身派對。然而由於航空公司機位超賣，機上必須有一名乘客自願放棄機位，改搭下一班飛機，若無自願者，購買最低價格機票的乘客將被拉出登機名單，而普莉絲正是這名倒楣的旅客。

起初，為了找出自願放棄機位的旅客，聯航提出800美元的禮券補償，卻乏人問津，航空公司接下來把金額提高至1000美元，仍無法誘使乘客自願下機，聯航最終只好按規定要求普莉絲下機，雙方接著便開始就禮券金額討價還價。

報導指出，航空公司開出2000美元禮券的價碼，但普莉絲直言想要現金，最終航空公司妥協，表示願意給出1萬美元的高額補償，但必須以禮券形式發放，終獲普莉絲同意放棄機位。

聯航在去年4月發生超賣機票，將一華裔醫師強拖下機事件，聲譽受到重創，此後聯航將因機票超賣而需放棄機位的最高補償金額上調至每個位子1萬美元，當時曾被外界質疑是否會有乘客真的得到最高賠償金額。