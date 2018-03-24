北韓「去核」玩真的？ 外媒舉證這樣分析...

美國研究專家比對3月2日與3月17日的衛星影像，發現在北韓釋出善意後，豐溪里核試驗場的一切可見活動均已停止，過去頻繁出入指揮總部的人員也都被撤離。（擷取自38North）

2018-03-24 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩將與美國總統川普會面，被視為朝鮮半島露出的和平曙光，有外媒整理近日衛星影像及專家的分析，發現北韓主要核試驗場的活動現已終止，似乎符合「欲以外交方式解決核武危機」的官方說法。

根據美國《新聞週刊》報導，美國約翰霍普金斯大學韓美研究所的「三八線北」（38 North）發表一份報告，公布了豐溪里核試驗場上空3月份衛星影像，發現該處在北韓釋出善意後，軍事活動幾已完全停止，連人員與車輛都全數遭撤離。

該篇報告比對3月2日與3月17日的衛星影像，發現月初豐溪里核試驗場地下挖掘工作仍持續進行，有大量採礦車將新掘出之廢土集運堆積，而核試驗場指揮中心周邊亦有大量人員出入。

不過從17日的畫面明顯可看出，該處的挖掘行動似已終止，過去頻繁出入的運土車輛被調離現場，長期在指揮中心出入的大量人員也都不見蹤影，被視是豐溪里核試驗場現已暫停運作的證據。

豐溪里核試驗場是北韓唯一一座被外界所知的核試驗場，位於咸鏡北道吉州郡豐溪里。北韓當局曾先後於2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9月及2017年在此處進行核試驗，被視為北韓核試驗重鎮。

發表這份報告的專家表示，北韓下令停止豐溪里核試驗場可見的活動，是在與美國欲建立和平對談時期的重要事態發展，但也不能就此斷言北韓已做好棄核準備，未來仍須持續關注北韓的一舉一動。