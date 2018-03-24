霸王龍哭哭！ 全身起火燒到只剩骨架

美國科羅拉多州恐龍主題公園24英尺高（約7.3公尺）的霸王龍電動模型，被火燒得只剩下骨架。（美聯社）

2018-03-24 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕恐龍在6600萬年前，因為殞石撞擊造成的大火和漫天煙霧而滅絕，沒想到同樣的命運竟然發生在現代的等身模型身上，美國科羅拉多州恐龍主題公園24英尺高（約7.3公尺）的霸王龍電動模型，22日突然起火燒得只剩下骨架。

據《華盛頓郵報》報導，皇家峽谷恐龍體驗公園（Royal Gorge Dinosaur Experience）的業者表示，電動霸王龍會在遊客經過時轉動頭部並上下移動下巴，當天突然因為電子器械故障而起火，它首先悶燒了10分鐘，接著被猛烈的火焰吞噬。

業者指出沒有人在火災中受傷，不過火勢也燒毀了周遭場地，儘管如此他們仍用幽默的態度應對，用一些笑話回應了該事件，業者笑稱「大家都知道霸王龍脾氣很壞，但他今天把頭都氣炸了」、「霸王龍出現電氣問題已經不在了...或許可以說是滅絕」。

當霸王龍火焰完全熄滅後，它的金屬骨架仍然在陽光下站立，小小的手臂向天空伸展。該公園於2016年開放，坐落在科羅拉多州卡農城風景如畫的高速公路旁，園區共有10多隻電動恐龍，三角龍，腕龍和其他恐龍模型沒有被此次事件波及。

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Credit: @Lifted Life