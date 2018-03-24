不給札克柏格面子 馬斯克速刪Space X、特斯拉臉書

在臉書洩資風波爆發後，伊隆馬斯克將Space X和特斯拉的臉書專頁刪除。（美聯社）

2018-03-24 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國數據挖掘公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）遭踢爆濫用臉書使用者個資，使得臉書聲譽重挫。執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）雖然親上火線道歉並提出補救措施，但特斯拉、太空公司「Space X」創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）無意賞臉，果斷刪除Space X和特斯拉的臉書專頁。

不滿臉書身陷洩資風暴，網路上已發起「刪除臉書」（ #deletefacebook）的活動，熱愛使用推特與大眾互動的馬斯克，也表達了一連串對臉書的不滿。

馬斯克先是在WhatsApp創辦人阿克頓（Brian Acton）一則「是時候刪除臉書」的推文下方回覆「臉書是什麼？」後來還提到，他壓根不知道Space X在臉書有自己的專頁，稱自己一次都沒瀏覽過，「它很快就會消失了」，而特斯拉的臉書專頁也被發現一併遭刪除。

臉書在2016年委託Space X發射造價超過200萬美元的通訊衛星，但火箭最終爆炸，宣告失敗。事後有媒體稱「馬斯克毀了札克柏格的衛星」，馬斯克則回應，「對，我就像個笨蛋一樣，應該免費幫他們再發射一次，我認為他們應該有保險。」馬斯克表示，他仍會持續使用臉書旗下的社群媒體「Instagram」。