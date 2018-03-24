川普婚外情被偷拍？ AV女優律師驚爆有「光碟」證明

美國總統川普與本名為克利弗德（Stephanie Clifford）的AV女優「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」，有著婚外情的傳言。（法新社）

2018-03-24 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與本名為克利弗德（Stephanie Clifford）的AV女優「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」，有著婚外情的傳言，日前川普律師承認付給她13萬美元（約新台幣380萬元）的封口費，又以違反噤聲協議向她求償2000萬美元（約新台幣5.8億元），但女方律師強硬反擊，PO出光碟照片強調這就是婚外情證據。

據《CNN》報導，克利弗德的律師阿凡納提（Michael Avenatti），於22日晚間在推特PO出一張照片，裡面有看起來像CD或DVD的物品，他還寫著「如果一張圖片勝過千言萬語，那麼這張圖值多少字？」

阿凡納提表示，這張光碟裡的證據，可以證明克利弗德與川普的婚外情，他強調PO出照片是想做為警告，讓川普律師柯恩（Michael D. Cohen）不再說謊。

克利弗德目前主張噤聲協議上沒有川普簽字所以無效，請求法院認定不可執行，在一份訴訟文件中，她聲稱自己和川普在10多年前有過戀情。