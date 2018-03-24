中國70％大學生遭狼爪 她們反性騷竟被當局抓去關

中國70％大學生和畢業生透露自己曾遭性騷，圖為中國女性，與本新聞無關。（路透）

2018-03-24 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕MeToo之火席捲全球，各地女性紛紛站出來反對性侵害，但這股風暴始終無法在中國造成影響，因為當地雖然充斥性侵和性騷擾，但實際起訴數量很少。一項調查指出，中國70％大學生和畢業生透露自己曾遭性騷，但5名提倡反性騷運動的女性，竟然被當局抓去關。

據《CNN》報導，此項調查由廣州性別與性教育中心的韋婷婷所進行，2015年她和4名女性者發起反性騷的抗議活動，5人卻被中國政府關了一個多月，而且是在激烈的國際批評和各方施壓後，中國才心不甘情不願地放人。

事實上，除了大學生屢遭狼爪之外，一名黃姓記者也向416名女記者展開調查，發現84％在工作場所遭受過至少一次性騷擾，有32％的受訪者表示，加害者透過電子郵件、電話、淫穢黃色笑話和色情影片圖片對她們性騷。

報導指出，根據中國檢察官辦公室的統計，從2013年至2017年期間，在這個擁有14億人口的國家，僅有4萬3000人因侵犯女性身體權利被起訴，這些罪行包括販運人口，強迫賣淫，強姦等等。

儘管中國在過去40年裡經濟快速增長和社會轉型，但仍然是一個男性主導的社會，「男人當家作主」的傳統觀念仍然根深蒂固。中國共產黨中央委員會有204名成員，只有10個是女性；政治局常委有7個名額，半個女性也沒有。

MeToo燎原之火在中國燒不起來的原因，還有來自官媒的打壓，因為媒體竟稱「興欽在中國不是問題」，原因是「中國傳統的價值觀和保守的態度，傾向於保護女性不受不當行為的影響」。

此外，政府也展開網路監控，禁止人們在社群網站討論MeToo，但網民的創意無法被遏止，中國網路上逐漸出現「米兔」的聲浪，用諧音的方式來表達對性騷的不滿。