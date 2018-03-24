印度一大學教授涉性騷擾 上千學生大遊行

2018-03-24 00:54

〔中央社〕印度尼赫魯大學一名教授被控性騷擾8名女學生，學校未予妥善處理，副校長反而發布多項行政命令限縮學生自由，引發公憤，學生不惜罷課，上千學生今天走上街頭。

印度性侵和性騷擾頻傳，2012年發生新德里女大學生公車輪暴案，引起印度示威潮和全球關注。

一向以學風自由而聞名的尼赫魯大學（JNU）日前發生性騷擾案。教授喬瑞（Atul Johri）被控性騷擾8名女學生，警方剛開始僅就一起案件立案調查，遭學生包圍抗議後，目前雖已全部立案，但讓喬瑞交保，且學校拒絕讓他暫時停職，引發學生憤怒。

另外，尼赫魯大學師生不滿副校長庫瑪（Jagadesh Kumar）跳過討論程序，以行政命令限縮校園自由，引起教授絕食抗議和學生罷課一週。

針對這些問題，尼赫魯大學學生聯合會和尼赫魯大學教師協會（JNUTA）下午發動示威活動，上千人一路高舉標語，高喊「拒絕性騷擾」、「堅守校園自由」等口號，遊行路線計畫從校園走到國會，共12公里。

不過，當遊行隊伍行經INA市場時，遭警方封鎖道路並以水注衝擊示威人群，學生與警方發生衝突，晚間仍有學生留在原地與警方對峙。

尼赫魯大學學生聯合會會長庫馬瑞（Geeta Kumari）在遊行隊伍出發前，控訴校方迄今仍未把涉性騷擾案的喬瑞停職，讓校園女性及被害人陷入性騷擾恐懼。

庫瑪瑞和學生領袖迪曼（Sunny Dhiman）也批評副校長庫瑪跳過學校傳統的民主討論程序，以行政命令限縮教授和學生的自由，開除拒絕執行校方行政命令的學院院長與教授，關閉演說角落，嚴重衝擊尼赫魯大學的自由學風和民主傳統。

不過，被控性騷擾的喬瑞堅持自己並未性騷擾女學生，他的律師反駁學生指控說，喬瑞曾勸告一些出席率低的學生，結果反遭學生合謀陷害。

副校長庫瑪也反駁學生指控說，執行包括在校學生每天簽到等行政措施，是讓學生專注學習而不要過度參與政治及社會活動。（編輯：高照芬）