天天吸電子菸輔助戒菸？ 美國研究：戒菸率反降48％

2018-03-24 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕加州大學舊金山分校（UCSF）1份發布在《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventive Medicine）上的最新研究指出，癮君子若改成每天吸電子菸，其戒菸機率比其他從未吸食過電子菸的癮君子相比，下降48％。

根據《每日郵報》報導，研究人員分析2014年歐盟癮君子與戒菸者的調查結果，在1.3萬名平均年齡為50歲的受訪者中，有2500人至少嘗試過1次電子菸，但這份研究亦有美中不足，缺乏詢問癮君子是否有減、戒菸的打算，或是詢問戒菸者在嘗試電子菸普及之前就已放棄了吸菸習慣。

研究主要作者斯坦頓．格蘭茨（Stanton Glantz）指出，電子菸被廣泛推廣為戒菸工具，但每天吸食電子菸的癮君子，卻反而比從未吸食電子菸的癮君子，戒菸機率下降48％，對於只吸食過1次電子菸的癮君子，戒菸機率更下降67％。

未參與研究的新罕布什爾州漢諾威市達特茅斯學院（Dartmouth College）博士薩米爾．索訥吉（Samir Soneji）對此表示，包括這項研究在內的大多數科學證據表明，與標準戒菸工具相比，使用電子菸並不會產生更高的戒菸率，戒菸的說法僅為電子菸業者的行銷手法，實際上則可能並非如此。

夏威夷大學（University of Hawaii）的湯瑪斯．威爾斯（Thomas Wills）博士對此認為，探討電子菸是否比香菸更具危害性是假議題，香菸中目前已知含有對人體具極大危害的砷，但這並不表示使用電子菸就會比吸食香菸要來得安全。

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