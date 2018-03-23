槍枝影片被禁 YouTuber紛紛轉戰色情網站

影音平台YouTube日前決定加強平台上的槍枝控管，禁止多種與槍枝相關的影片，這些影片的上傳者們，只好將影片改上傳到知名色情網站「Pornhub」。（圖翻攝自InRangeTV YouTube）

2018-03-23 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕影音平台YouTube日前決定加強平台上的槍枝控管，禁止多種與槍枝相關的影片，這些影片的上傳者們，只好將影片改上傳到知名色情網站「Pornhub」。

綜合媒體報導，YouTube日前決定將於4月20日起禁止平台上有關槍枝販賣、展示特定槍枝配件、教導民眾自製槍械等主題的影片，展現反槍的決心，而許多愛好槍械的YouTuber們，只好轉而將影片傳到色情網站「Pornhub」上。

除了YouTube之外，美國知名網路論壇「Reddit」也決定禁止論壇上的槍械交易，「Reddit」發言人表示，那些嘗試進行槍械交易的用戶，將被他們禁止訪問網站，「Reddit」希望能遠離非法或是被嚴格管制的交易，在網路論壇上，他們難以確保交易雙方符合法律嚴苛的規範。

「Reddit」的禁令不只適用於槍枝，也適用槍械的周邊商品，不少長期使用「Reddit」的用戶都表示不滿。儘管頻頻發生槍擊事件的美國目前尚未有進一步的槍枝管制法案，但美國知名網路平台YouTube與「Reddit」皆主動展現對於槍枝議題的態度。