蘭嶼旁雅米島蓋基地引台關注 菲軍方：沒針對誰

菲律賓將在最北端的雅米島興建避風所兼軍事據點，該島離台灣僅98公里，引起我國人關切。今日菲國軍方澄清，島上將興建的僅是漁民的避風所，而非軍事基地，也無特別針對哪個國家。圖為雅米島避風所的設計圖。（中央社）

2018-03-23 20:51

［編譯羅綺／綜合報導］昨日傳出消息，菲律賓將在最北方的雅米島（Mavulis）興建混凝土設施及駐軍，該島距蘭嶼約98公里，引起我國人關切。今日菲國軍方澄清，島上將興建的僅是漁民的避風所，而非軍事基地，也無特別針對哪個國家。

菲律賓軍方北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）表示：「雅米島雖與台灣蘭嶼比鄰，但仍是菲國領土的一部分，菲國政府有執行海洋法和漁業法的權利，維護國家天然資源，以及保護菲律賓漁民的安全。」

他澄清：「有媒體形容它是軍事基地，但我沒有這麼說，我們關心的只是菲國漁民的安全」。納托也指出，昨日宣布時沒有提到任何國家，並沒有特意針對誰。

我國駐菲代表林松煥表示，菲方打算興建避風所時，就已知會過駐菲代表處。將來菲律賓派去駐島的是陸戰隊，而非海岸防衛隊，由此可見菲方此舉並非針對台灣。但他也說道，台菲兩國部分經濟海域重疊，我國政府雖表達堅定護漁的決心，但兩國認定立場不同，提醒台灣漁民在此作業仍須留意。