如「把槍抵在頭上」 歐盟呼籲美國予鋼鋁關稅永久豁免

2018-03-23 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（23）日宣布鋼鋁關稅豁免名單，但目前的豁免只是暫時，美方5月1日將公布誰會永久豁免。對此，歐盟表示川普如同「拿著槍抵著我們的頭」，並揚言將採取「符合比例的方式」，以保護歐元區的利益。

根據《路透》報導，歐盟雖在美國目前公布的豁免名單內，但該經濟體仍希望能在40天後，獲得永久豁免。

比利時總理米歇爾（Charles Michel）抱怨，這40天的豁免期，如同川普「拿槍抵著我們的頭」。歐盟也指出，美方給予的是「假期限」。

川普在稍早宣布，他會停止對美國最大貿易夥伴歐盟，課徵的關稅。受到暫時豁免的國家，包含加拿大、墨西哥、澳洲、阿根廷、巴西，以及南韓。

在歐盟的聯合聲明中，各國首腦表示，美國此舉無法用國安的理由合理化。聲明中說：「在符合世界貿易組織（WTO）的規範上，歐洲理事會將強力支持委員會做出的任何舉動，以確保歐盟的利益與權利。」

聲明也表示，「將採適當、且符合比例的方式，以回應美國的措施。」

歐盟主管貿易事務的專員馬爾史卓姆（Cecilia Malmstrom）則表示，歐盟與美國應一同處理相關議題，「盟友與夥伴之間的討論，不應被虛假的期限束縛。」