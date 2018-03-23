俄諜案力挺英國 歐盟召回駐俄大使

前俄羅斯特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭神經毒劑暗殺事件，引發英俄兩國的外交衝突，對此歐盟22日也發表聲明表示，支持英國的調查與判斷，歐盟將會召回駐俄大使。圖為今日載送英國駐俄大使返國的車輛。（美聯社）

2018-03-23 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕前俄羅斯特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭神經毒劑暗殺事件，引發英俄兩國的外交衝突，除了兩國分別遣回對方的外交使節之外，歐盟22日也發表聲明表示，支持英國的調查與判斷，歐盟將會召回駐俄大使。

綜合媒體報導，俄羅斯特務克里帕爾在英國遭化武毒殺一案，英國當局調查後指出，克里帕爾與他的女兒應是遭俄製的「諾維喬克（Novichok）」神經毒劑毒害，英國懷疑這是由俄羅斯政府指使的滅口案，因而驅逐23名境內的俄羅斯外交官，俄羅斯也報復性地隨後驅逐23名駐俄的英國外交官。

對此歐盟昨日（22日）發表聲明指出，歐盟認同英國對俄國間諜死因的評估，並認為俄羅斯對此案不會有其他合理的解釋，極有可能要為事件負責。歐盟也透露，他們將會以「磋商事件」為由，召回歐盟駐俄羅斯大使。

其他歐盟會員國，包含法國、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等國，也都表示正在考慮是否要召回駐俄外交使節。