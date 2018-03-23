不讓習近平專美於前 中國人大代表：我們得票率也是100％

中國第13屆全國人民代表大會日前召開第5次全體會議，以2970票全數贊成習近平連任國家主席。（美聯社）

2018-03-23 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會日前召開第5次全體會議，以2970票全數贊成習近平連任國家主席，這種全票通過的奇蹟可不是只有「習大大」才做得到，許多人大代表紛紛站出來強調，他們都是被人民選出來的，得票率也都高達100％。

據《美國之音》報導，貴州省長、人大代表諶貽琴在北京會場外被問到是怎麼被選上來時，笑稱自己是被人民高票推上來的，一旁的人大代表魏樹旺則透露票數都是100％，採訪記者聞言連忙轉問魏樹旺是如何被選中的？他一邊說著「也是人民選上來的」，一邊用手遮著胸前名牌，還擋住攝影機不給拍攝。

一位不具名的代表對於採訪相當不耐煩，不願回答是否有競選的程序，也說不清楚自己的得票率，要《美國之音》記者去詢問大會秘書處。另一名人大代表周文濤則說，自己是跟第一線人民走在一起，才被民眾選出來的，而且「我們都是全票通過」。

中國人大代表向偉藝被問到如何被選出來時，相當誠實地說「等一下，這個我要去問組織」，但他肯定是通過民主選舉，不過遇到競選與否和得票率的問題時，向偉藝火速跑離現場沒有回答。

當地張姓民眾說，一般人都不知道自己那一區的人大代表是誰，只能從報紙上得知是張三或是李四，但就算看到名字也都不認識，只能說政府沒有做太多介紹。夏姓民眾也透露，他不知道人民大表的聯絡方式，也從未與這些人接觸過，有關民眾是否有投票權、選舉權和被選舉權的問題，夏男直說他並不知道，他只忙著賺錢沒想那麼多。