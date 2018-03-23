外媒測7分鐘被抓 中國16省市已佈建「天網」

2018-03-23 23:20

〔中央社〕中國大陸「天網」監視系統因外媒實測7分鐘就能抓到人而聲名大噪。這套系統目前已佈建於16個省市自治區，號稱人臉辨視準確率達99.8%以上，把全中國人口的人臉過濾一遍，只要一秒鐘。

英國廣播公司（BBC）記者蘇德沃思（John Sudworth）去年12月曾獲准獨家採訪並實測建置於貴州省貴陽市的「天網」系統。他的臉部被掃描登錄為嫌疑犯後，從市區沒入茫茫人海，僅7分鐘就被大陸警察攔獲。

貴陽市長陳晏18日接受新浪新聞議事廳專訪時表示，近幾年，貴陽在全市的公共場所，佈建了兩萬多個「天眼」，這讓貴陽的搶劫案從以前最高時期的「一天上百起」降到現在的0.5起。

他還向歹徒放話：「你只要敢搶，我們非常短的時間內一定會把你抓到！」

工人日報今天報導，該報記者近日在研發生產天網系統的某科技公司親身體驗，儘管在攝影鏡頭前不停變換頭部方向，戴上口罩、摘下眼鏡、戴上墨鏡、戴上帽子，企圖降低人臉識別系統判斷出的相似度，但記者的正面照和個人訊息依然快速出現在大螢幕中。

該公司聯合創辦人袁培江透露，這套天網目前已經應用在全國16個省、市、自治區。依靠佈建在大街小巷各個角落的監視器，警方可在第一時間發現嫌犯或失蹤人口出現的位置，系統還可繪製出人在城市的軌跡，警方可藉此順藤摸瓜用於抓捕。

他指出，天網依靠的是動態人臉識別技術，能夠準確識別超過40種人臉特徵，可以根據視角不同、光線明暗差異、動態靜態條件等情況，準確識別出人臉。此外，該系統速度也非常驚人，可實現每秒比對30億次，花1秒鐘就能將中國人口「篩」一遍，花2秒鐘便能將世界人口「篩」一遍。

他並宣稱，動態人臉識別技術的準確率非常高，目前1:1識別準確率已經達到99.8%以上，而人類肉眼的識別準確率為97.52%。

報導並指出，天網在實戰中的表現也非常出色，僅在過去兩年，全國就有超過2000名逃犯難逃「法眼」，被警方逮捕，在新疆、西寧、貴陽、山西、河南、雲南等地的刑偵案、失蹤案「屢立奇功」。

報導還指出，2017年6月，新疆某地一派出所接到市民報警，稱自己6歲的女兒走失，警方僅憑一張幾年前拍的側臉照片比對，就成功在一家市場的入口前發現女孩。