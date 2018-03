哈利世紀婚禮請柬寄出 製作「幕後花絮」大公開

2018-03-23 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾(Meghan Markle)將在5月19日於溫莎堡完婚,皇家世紀婚禮備受矚目。英國肯辛頓宮近日指出,婚禮請柬已寄出,約有600位嘉賓獲邀參加。

綜合外媒報導,這場婚禮的請柬以哈利父親、英國王儲查爾斯王子之名義寄出,特別用英製的白色厚紙卡、美國生產的油墨印製,代表這對來自英國和美國的新人幸福結合,請柬上查爾斯的金色三羽徽章為印刷工廠人員手工刻製而成,字體顏色以金色和黑色為主,邊緣燙金,做工精細典雅,簡約不失貴氣。

請柬中也列出參加婚禮的服式規定,要求男士著軍服、禮服或休閒西裝,女士則是穿便服、禮服及配戴戴帽。

這場世紀婚禮的請柬是由倫敦印刷大廠「Barnard Westwood」印製,該廠自1985年來,一直都是英國皇室御用的印刷廠。Barnard Westwood的常務董事透露,「長期受英國皇室青睞,感到相當興奮和榮幸。」

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0