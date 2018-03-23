哈利世紀婚禮請柬寄出 製作「幕後花絮」大公開

2018-03-23 15:03
英國肯辛頓宮近日指出，哈利的婚禮請柬已寄出，約有600位嘉賓獲邀參加。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）將在5月19日於溫莎堡完婚，皇家世紀婚禮備受矚目。英國肯辛頓宮近日指出，婚禮請柬已寄出，約有600位嘉賓獲邀參加。
綜合外媒報導，這場婚禮的請柬以哈利父親、英國王儲查爾斯王子之名義寄出，特別用英製的白色厚紙卡、美國生產的油墨印製，代表這對來自英國和美國的新人幸福結合，請柬上查爾斯的金色三羽徽章為印刷工廠人員手工刻製而成，字體顏色以金色和黑色為主，邊緣燙金，做工精細典雅，簡約不失貴氣。
請柬中也列出參加婚禮的服式規定，要求男士著軍服、禮服或休閒西裝，女士則是穿便服、禮服及配戴戴帽。
這場世紀婚禮的請柬是由倫敦印刷大廠「Barnard Westwood」印製，該廠自1985年來，一直都是英國皇室御用的印刷廠。Barnard Westwood的常務董事透露，「長期受英國皇室青睞，感到相當興奮和榮幸。」
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Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0— Kensington Palace （@KensingtonRoyal） 2018年3月22日