太平洋垃圾帶「持續擴張」 已比德州大兩倍

世界上最大的「太平洋垃圾帶」面積正在增加，至今已累積超過約155萬平方公里。圖中人員正在清理海洋垃圾。（美聯社）

2018-03-23 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕新研究發現，位於美國加州和夏威夷海域間的「太平洋垃圾帶」，面積已累積超過約155萬平方公里，約為美國德州面積的2倍大。

綜合外電報導，「海洋清潔基金會」（The Ocean Cleanup）22日公布的研究發現，位於美國加州和夏威夷間海域，世界上最大的「太平洋垃圾帶」面積正在增加，至今已累積超過約155萬平方公里，約是美國第2大州德州面積的2倍大。其中包括有1.8萬億個塑膠廢物，重達約8萬噸，相當於500架巨無霸客機。瓶子、繩索和塑膠袋為垃圾帶中最常見的物品，捕魚網則通常佔一艘研究船能乘載的垃圾重量的一半。

基金會發言人都博（Joost Dubois）說，如果不處理太平洋垃圾帶，「大垃圾就會分解成微型塑膠，因此難以收集而影響海洋生態」；研究負責人勒布雷頓（Laurent Lebreton）認為，處理海洋垃圾帶的工作不應只停留在清理上，「我們需要國際共同努力，重新思考人們使用塑膠的方式，在狀況更惡化前採取行動」。

此研究由「海洋清潔基金會」、6所大學和1空中探測器公司組成的國際科學團隊進行，以3年時間調查「太平洋垃圾帶」。「太平洋垃圾帶」是目前5種已知的海洋垃圾帶中最大的一種。