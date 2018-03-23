高房價有救了？ 超狂房屋自動組裝 10分鐘就能有個家

英國Ten Fold Engineering公司設計「uBox」，經過自動組裝後猶如變型金剛變身，10分鐘就蹦出60平方公尺大小（約18坪）的屋子。（圖擷自「TEN FOLD Engineering」YouTube）

2018-03-23 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕擁有一棟房子對許多人來說是終身夢想，但在高房價的台灣似乎難以達成。不過，英國Ten Fold Engineering公司設計出名為「uBox」的房屋，外觀看起來像是一個大箱子，但經過自動組裝後猶如變型金剛變身，10分鐘就蹦出60平方公尺大小（約18坪）的屋子。

據《CNN》報導，uBox無須地基和重型機械，用自動模式即可「建造完成」，uBox未變身之前還能像貨櫃般一個個疊起來以方便運輸，甚至在摺疊時內部也能存放物品。

7年前成立Ten Fold Engineering的英國建築師馬丁（David Martyn）表示，uBox能夠提供充滿靈活性的房子，畢竟在現代生活中事物總是在變化。馬丁說，uBox能用卡車等運輸工具在送，不用吊車或工人即可卸載，並在短時間內完成組裝。

儘管uBox最初設計為住宅，但也可以改成辦公室、商店，餐廳或展覽館的結構。該公司業務發展經理德波爾（Andrea De Boer）透露，目前這項設計在零售、住宅、採礦和能源等行業受到歡迎，根據個人需求可訂製與批量生產。

德波爾說，目前uBox還在起步階段，至於最重要的價錢方面，她透露一個uBox費用約在12萬9000美元左右（約新台幣376萬元）。

相關影片請見：