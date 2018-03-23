天價「鋼鐵衣」現實打造 飆破160公里創紀錄

布朗寧及其團隊研發的真人鋼鐵衣要價不斐。（法新社）

2018-03-23 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕漫威超級英雄「鋼鐵人」在全球擁有大量粉絲，如今終有人將其化為現實，英國發明家布朗寧（Richard Browning）研發打造類似「鋼鐵衣」的單人穿戴噴射飛行裝置，近期更進行飛行極速測試，由布朗寧親自上陣，以每小時100英里（160公里）的速度創下世界紀錄。

根據英媒《DailyPost》報導，被粉絲稱作「現實鋼鐵人（real-life Iron Man）」的布朗寧19日穿著全新改良版的鋼鐵衣在英國威爾斯亮相，在號稱全世界最快、全歐洲最長的鋼索滑翔場進行極速挑戰，最終以突破160km/hr的高速，打破由自己去年創下的人體飛行最高速世界紀錄。

報導指出，布朗寧團隊研發的鋼鐵衣可在空中自由飛行，與電影《鋼鐵人》相似，這套飛行服透過裝設在手臂上及腰部的噴氣發動機獲得飛行動力，操作者需要長時間練習才能獲得穩定的制空能力。然而，基於安全因素，布朗寧團隊最終決定以鋼索固定行進方向，如此一來便可全力測試噴射器的功率，也就是俗稱的「拉尾速」。

在成功打破自己的紀錄後，布朗寧直呼「非常興奮」，但接著坦言「這實在是非常昂貴的裝置」，光料件成本就高達10萬英鎊（約新台幣410萬），更別提龐大的研發開銷及人工費用，粗估一套最少要花上4000萬台幣。布朗寧透露，現已接獲不少買家聯繫，研發團隊目前致力於降低成本及改進技術，未來將推出更多客製化項目供買家選擇。

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