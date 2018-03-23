星巴克懸賞2.9億！ 徵求環保咖啡杯設計

星巴克祭出1000萬美元（約新台幣2.9億元）獎金，懸賞環保咖啡杯設計。（美聯社）

2018-03-23 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕星巴克為了徵求環保咖啡杯設計，大手筆祭出1000萬美元（約新台幣2.9億元）獎金，希望民眾提供讓杯子更容易回收且更環保的創意。

據《CNN》報導，咖啡杯向來都是環境惡夢，大部分都是用紙板所製成的，但有一層薄薄的塑料緊緊地黏在杯子上，這可以使飲品保持溫度並防止咖啡杯受潮濕軟，不過這層塑料也使得咖啡杯大約需要20年的時間才能在大自然中分解。

全球業者每年差不多售出6000億個咖啡杯，星巴克就佔了60億杯。從2008年開始，星巴克就設定減少環境影響的積極目標，到了2010年更承諾自家門市的咖啡杯，能在2015年之前100％重複使用或回收，但最終沒有達成。

目前的咖啡杯只有10％的回收率，而且是在有相關設施的城市才能回收，例如西雅圖、舊金山、紐約和華盛頓特區。除了發出懸賞之外，星巴客也正對植物纖維內襯的杯子展開第13次測試，以檢驗它是否能防止溫熱液體洩露。

事實上不僅星巴克為咖啡杯操心，甜甜圈連鎖店Dunkin'Donuts表示，將在今年春季淘汰聚苯乙烯塑料杯，到2020年會完全停用以塑料材料製成的杯子，並以可回收紙杯取代，麥當勞也指出，到了2025年會停用塑料杯，由可回收的材料替代。