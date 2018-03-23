「外星人」骨骸震驚各界 研究人員終於解開謎團...

智利阿他加馬沙漠15年前發現一具木乃伊化骨骸Ata，因為其外型奇特曾被許多人認為是外星人。（法新社）

2018-03-23 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕一具木乃伊化骨骸於15年前在智利阿他加馬沙漠被發現，由於其外型奇特不像人類，因此許多人都曾猜測是外星來客。不過研究人員在經過精密檢驗後，終於解開「外星人」骨骸謎團，那其實是一個有著基因突變的女嬰。

據《CNN》報導，「外星人」骨骸名為Ata，有著長長的顱骨、傾斜的眼窩和10對肋骨，但人類可是有12對，詭異的外型加深了Ata神秘感，曾有人認為是過去未被發現的靈長類動物，甚至是外星人的遺骨。但經過5年的基因研究後，科學家認為這是一具人類骨骸。

事實上，對於Ata的研究可說是一波三折，2003年在沙漠的荒廢礦鎮發現骨骸後，人們一度以為Ata相當古老，許多DNA證據可能難以採集，但在2012年經過科學分析後，才發現Ata只有40年歷史，這意味著DNA仍然是完整的，非常適合研究。

科學家從Ata的肋骨提取骨髓展開基因分析，隨後確認「她」是具有智利血統的人類女性，過去從骨齡估算中猜測Ata年齡介於6歲至8歲間，但由於其患有罕見的骨骼衰老症，因此Ata很有可能是女嬰。

另外，Ata有8％的DNA與人類不匹配，研究人員認為這是因為DNA衰退的關係，但透過精密檢驗仍可發現Ata有7種基因突變，才會具有畸形骨骼，如脊椎側彎和骨骼發育不良，這種症狀如今被稱為侏儒症。

共同展開研究並撰寫論文的史丹佛大學微生物學和免疫學教授諾蘭（Gary Nolan）、加州大學舊金山分校教授比尤特（Atul Butte），希望藉由對Ata的分析，能將相關科技用來協助現代侏儒症患者，例如提早發現及開發治療方法，此論文刊登於Genome Research期刊。