前南韓總統李明博涉貪 羈押獨囚房

2018-03-23 01:20

〔中央社〕前南韓總統李明博昨晚因涉貪遭逮捕，他是南韓第4位仍在世、因涉貪而被捕的前總統。李明博將先接受簡單的身體檢查，換上印有編號的囚服後，住進11平方公尺大的獨囚房。

法新社報導，現年76歲的李明博，當初是由商界CEO轉戰政壇，於2008到2013年出任總統。他被控罪名包括收賄、濫權、逃稅及侵占公款等。

現場直播的畫面顯示，李明博身穿深色外套並打領帶，與昔日幕僚從家門步出後向眾人揮手，坐進一輛深色車窗的車內。車隊隨後由警方機車前導，駛入首爾東區拘留中心。

李明博在一份手寫聲明中說：「我不怪其他人，一切都是我的錯，我深感懊悔。隨著我被逮捕，我只盼我的家人及曾為我工作的人所面臨的痛苦，能獲減輕。」

韓聯社（Yonhap）報導，李明博將先接受簡單的身體檢查，再換上印有編號的囚服，住進一間11平方公尺大的獨囚房；他否認全部的犯罪指控。

外電先前報導，李明博涉嫌在總統任內收受兩任情報機構首長以「特別經費」名義提供的17.5億韓元（約合新台幣5148萬元）賄賂，首爾中央地方檢察廳5日逮捕起訴涉嫌收受4億韓元「特別經費」的總統府幕僚時，將其認定為受賄從犯，並將李明博認定為主犯。

李明博還涉嫌收受三星電子以代交DAS案律師費為名提供的500萬美元（約合新台幣1億4691萬元）賄賂，加上金融機構、建築商、商社、前議員、禪院的賄賂，總額超過110億韓元（約合新台幣3億2362萬元）。

李明博另涉嫌通過由其實際控制的DAS公司逃稅數十億韓元，侵吞350億韓元，並指示DAS高階主管向自己兒子的公司等提供123億韓元的無抵押貸款，構成瀆職。

李明博另涉濫用職權，指示總統府等國家機關幫助DAS公司在美國打官司、違法洩露並隱匿總統府檔案，同時違反不動產實名制，以親信名義持有房地產。