醫病》看牙後手掌冒出藍色腫塊 竟罹患致命感染性心內膜炎

27歲男子看牙醫後，右手掌上竟冒出藍色腫塊，經診斷出他罹患感染性心內膜炎。（圖擷取自新英格蘭醫學期刊）

2018-03-23 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕2名來自加拿大溫哥華的英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）的博士巴莎爾（Bashaar Alibrahim）與喬治（George Wharmby）21日在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上發表1件病例，27歲男子看牙醫後，竟在右手掌上冒出藍色腫塊，經診斷，他罹患感染性心內膜炎。

加拿大溫哥華27歲男子就診時，向醫師抱怨自己的右手掌出現紅色斑塊，且在14天後演變成為明顯凸起的藍色腫塊，並出現長達6星期的食慾不振、發燒、盜汗等症狀，在左手異變期間體重掉了12公斤，醫師進一步檢查發現，他的脾臟與左腎出現小面積的死亡組織。

醫師從27歲男性患者的唾液檢體中測得唾液鏈球菌陽性反應，因此認為這與患者發病前進行牙科手術有關，可能是在患者進行牙科手術時有牙齦出血、發炎，鏈球菌從口入，進而引發心內膜炎，患者心臟動脈瓣膜出現因感染而形成的腫瘤，影響進入動脈的血流量。

患者歷經2天的抗生素投藥，成功消除體內的感染現象，但仍需透過外科手術醫治他的動脈瘤，並更換瓣膜，才算完全康復；三軍總醫院心臟內科衛教資訊指出，心內膜炎患者若無經過抗生素治療，會有生命危險，且容易併發心腎衰竭、敗血性休克、肺水腫、肝肺脾膿瘍，或是心律不整猝死。

三總提到，暫時性菌血症 （bacteremia）通常會產生於拔牙、切除扁桃腺或消化、泌尿系統之手術後，若患者同時具有風濕性心臟病病史，宜在手術後48小時內投以青黴素（Penicillin），能夠預防得到細菌性心內膜炎。

詳情請見連結：

新英格蘭醫學期刊

三軍總醫院心臟內科衛教資訊