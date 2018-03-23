拜登稱要痛扁他 川普回嗆：我會把他打癱在地！

2018-03-23 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統拜登（Joe Biden）和總統川普（Donald Trump）近來打起了口水仗，爭吵誰可以痛扁對方一頓。

綜合外媒報導，川普週四（22日）在推特回擊拜登，他推文表示，「瘋狂的拜登試圖表現得像個硬漢，實際上，他的心理和生理都非常軟弱，但這是他第2次威脅要對我施以肢體暴力。」「他不認識我，但他馬上就會被我打得癱在地上，一路哭。喬（拜登），不要威脅別人！」

川普這番話是在回擊拜登週二在邁阿密大學（University of Miami）反性侵集會上的演講，他提到川普2005年被錄下與主持人比利布希（Billy Bush）的訪談對話，川普吹噓自己可以伸手抓女性下體。

拜登說，「一個最終成為我們國家領導人的人說，『我可以對女性伸鹹豬手，她也喜歡我這樣』，然後又辯稱，『我犯了一個錯』。」對於川普道歉後又強辯那只是男人之間的「更衣室對話」，拜登說，他也很常待在更衣室，「我是一個非常棒的運動員」。

拜登說，「他們問我是否願意與這位先生辯論，我拒絕。我說，『如果我和川普讀同一個高中，我會把他帶到體育館後面痛毆他』。」他還說，任何不尊重女性的男人，「通常是房間裡最胖、最醜的混蛋」。

拜登正在評估是否於2020年與川普競逐白宮寶座，他也正準備在今年的中期選舉中，在民主黨競選活動發揮重要作用。