職場霸凌？《破產姊妹花》女服裝造型師控導演打罵

2018-03-22 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕據外媒報導，近來《破產姊妹花》（2 Broke Girls）一名劇組女性工作人員，公開指控該劇導演佛列德薩維奇（Fred Savage）曾在片場對她大聲辱罵，還對她動手，因此憤而提告。

這名亞裔女性在片廠擔任服裝造型師，據她的律師安塔希娜（Anahita Sedaghatfar）透露，有一次助理導演示意她去拍掉導演佛列德肩上的頭皮屑，當她照做之後，佛列德卻對她破口大罵：「你他X的離我遠一點！」、「我不是狗，別跟著我！」還連續3次重擊她的手臂。

該名受害女性表示：「他經常會對我大吼大叫，並用貶低女性的字眼辱罵我，而我只想做好我的工作。」她指出每次去片廠工作的壓力都非常大，而且狀況越來越嚴重。

律師透露，當事人是在2015年至2016年參與佛列德薩維奇執導的電視劇。

她曾向二十世紀福斯影片公司反映此事，卻被警告保持安靜。後來電視公司發表聲明表示，已經做了內部調查，「並沒有發現薩維奇導演有任何的不當行為」。對此，律師安塔希娜回應：「我們不僅證實了我當事人的指控，而且過去的確有幾個目擊者告訴福斯公司，佛列德曾虐待我的當事人。」

據傳，佛列德薩維奇與二十世紀福斯影片公司目前對此事均持否認態度。