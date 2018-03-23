《黑鏡》已在中國成真？ 學者：怨恨正在持續累積

2018-03-23 01:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國對言論自由的管控力道持續加壓，不管是「網路防火長城」還是「社會信用系統」都引人側目，有外國學者指出，中國政府通過人工智能等科技創新手段所獲得的數據收集、整合的能力令人憂心，像中國這般持續用新技術加強加強監控的做法，也讓英國電視劇《黑鏡》不再只是科幻神劇。不過也有學者認為，即便民眾不敢說出來，中國的作法仍是在製造更多的怨恨。

《風傳媒》報導，美國國家民主基金會「民主研究國際論壇」主任香緹·卡拉提（Shanthi Kalathil） 近日在一場探討中國政府對社交媒體管控的論壇上指出，中國當局對信息的管控不再局限於傳統意義上的互聯網，藉由嵌入數據收集功能的日用品、人工智能等科技創新手段，中國在信息管控上持續「開闢新疆域」，對於這些數據通通落入威權政府手中，並被加以整合，卡拉提深感憂心。

美國非政府組織「自由之家」東亞項目高級研究員莎拉·庫克（Sarah Cook）則認為「之所以有那麼多控制，原因之一是中共害怕自己的人民」。庫克也指出，中國國家主席習近平在短期內或許能維持穩定，但他們正在製造更多的怨恨，長期來看也不利於中共的權力合法性，且草根階層的反抗一直存在，「到了某一個時刻，事情會爆發出來。」雖然不知道那會是什麼時候，不過庫克表示，萬一不幸發生暴力，中國也無法和平轉型、走向民主，國際社會必須做好應對準備及時介入，協助中國民眾走向開放和自由。

目前播映到第四季的《黑鏡》為英國科幻劇，該劇以極端的黑色幽默諷刺及探討科技對人類生活的影響，該劇在第三季第一集中描繪了一個烏托邦世界：人們由一個統一的系統進行評分，這個評分將影響他們的社交、工作等可獲得的待遇。而中國近年持續推動的「社會信用系統」，累計已有900多萬「失信人員」被限制購買機票，以及300多萬人被限制購買火車票、6000多家企業被限制融資授信及獲得政府資金支持，引發外界質疑，中國人權受限的情況正不斷加劇。