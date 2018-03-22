歐盟官員之女遭姦殺 行凶難民一審判終身監禁

2018-03-22 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟官員的19歲女兒在2016年遭在德國尋求庇護的難民姦殺，讓接納難民所衍生的社會問題更加成為關注焦點。自稱來自阿富汗的兇手卡瓦里（Hussein Khavari）週四（22日）被判處終身監禁，可再上訴。

綜合外媒報導，卡瓦里在2016年10月於德國西南部城市佛萊堡（Freiburg）襲擊歐盟資深官員的19歲女兒拉登伯格（Maria Ladenburger），卡瓦里緊勒她頸部，導致其昏迷，隨後多次強姦，最後將這位還活著的女大學生扔入河中溺死。

佛萊堡法院的主審法官申克（Kathrin Schenk）在陳述判決理由時指出，被告知道，在把她扔入河裡時，她還活著；「他知道，她會溺死，一定會死去。」

卡瓦里在謀殺案發生7週後才被捕，他自稱剛17歲，但通過牙齒、骨骼結構等多項鑑定，顯示他至少已22歲。至於他自稱來自阿富汗，審判期間，證據指出他來自伊朗。

此外，有消息指出，卡瓦里早有前科，2014年因把一名婦女推下懸崖，被希臘依謀殺未遂罪判處10年監禁，但因監獄過於擁擠，於2015年10月獲釋。

佛萊堡這起命案當時震驚德國，引發民眾強烈反彈總理梅克爾（Angela Merkel）的「門戶開放」政策，這項政策允許超過100萬移民和難民進入德國。