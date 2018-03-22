中國網友澄清北京禁影片再製是假 台網友：那更可怕了...

網路流傳中國禁止影片再製。（圖擷自PTT）

2018-03-22 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT貼出傳中國「國家新聞出版廣電總局」公文，表示北京下發緊急文件，「不得對影視作品再次剪輯創作」，未取得許可證的影視作品不得發佈預告片或精華片段，若違法者將依法處置，藉此維護「健康清朗的網路空間」。

此流傳出的「特急」公文是3月16日「新廣電辦發（2018）第21號」，禁止二次創作的理由為：「有的節目擅自擷取拼接經典文藝作品、廣播影視節目和網路原創事聽節目的片段......以竄改原意、斷章取義、惡搞方式吸引眼球，『產生了極壞社會影響』。」

這公文內容讓不少網友傻眼留言：「 一大堆youtuber要失業了」、「哈哈，以後就看電視只能放海報宣傳」、「這很明顯是衝著B站來的」、「厲害了，他的包子」。

但隨即有中國網友跳出來「護航」，澄清這是「假消息」，並指出中國廣電總局官網上2018的公文字號目前也才發到第14號，哪來的21號？但也有中國網友指出，公文的級別也是有分的，高級別、機密性公文沒有在短時間內上網曝光是很正常的。

結果網友更驚嚇了，留言酸說：「我們懷念你」、「大家也說鎮壓西藏是假的，大家沒事兒沒事兒」、「官印隨便造假？」、「那更可怕了，假傳聖旨不用殺頭？」

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