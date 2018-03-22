谷阿莫中槍！中國嗆聲抓盜版 惡搞影片也不行

2018-03-22 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友常會在網路上分享惡搞影片，但中國國家新聞出版廣電總局今日通告，將針對非法抓取視頻、剪拼改編的行為進行進一步規範管理，特別是篡改原意、斷章取義、惡搞的影片。這項通告發布後，也等同宣告，許多如同谷阿莫等專門在網路社群分享自行剪接影片的網紅都將跟著遭殃。

中國廣電總局今日下發特急文件《關於進一步規範網絡視聽節目傳播秩序的通知》，並指部分網絡視聽節目擅自截取拼接經典文藝作品、廣播影視節目的片段，並重新配音、重配字幕，或用歪曲、惡搞、醜化等方式引發關注，造成極壞的社會影響。

通告要求各部分針對網路上傳播的剪拼改編節目、片花預告片，以及各類節目接受冠名贊助的情況進行監聽監看，並在發現問題時立即糾正、處理，對嚴重違規的機構依法處罰。

因「X分鐘看完XXX」系列影片在網路爆紅的谷阿莫，在兩岸都曾引發許多網友關注，除了Youtube有42萬訂閱，在微博、優酷、bilibili等也分別有322萬、43萬、77萬的粉絲，雖然他在被告侵權後曾稱合理使用，沒營利、沒收費，但今年1月也曾被爆獲得中國A輪投資3千萬人民幣（約台幣1.3億），難以推託影片偏向非商業目的。而其微博在3月6日後也未再發文，不知是否遭受到當局警告。

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