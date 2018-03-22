馬斯克薪水遭股東歸零 但達標獎勵高達1.46兆

電動車大廠特斯拉股東今天批准計畫，執行長馬斯克只有使公司股價飆升才能獲得薪酬，如果達標，將可以拿到超過500億美元（約新台幣1兆4668千億元）的報酬。

2018-03-22 19:12

〔中央社〕根據電動車大廠特斯拉股東今天批准的計畫，執行長馬斯克只有使公司股價飆升才能獲得薪酬，但若達標，則逾500億美元（約新台幣1兆4668千億元）有望入袋。

法新社報導，特斯拉（Tesla）發言人證實，股東已表決通過新的10年績效股票獎勵方案，而這項獎勵「完全取決於，公司是否在市值及經營方面達到特定目標，成為全世界最有價值的公司之一」。

若成功達標，馬斯克（Elon Musk）的股份酬庸可能超過500億美元。

根據報導，因為獎勵計劃太豐厚，且不確定馬斯克是否真的會受到激勵，有兩大機構投資人表示反對。

加州教師退休基金（CalSTRS）向法新社表示，他們將手中共25萬8084特斯拉股份，全數對這項酬庸方案投下反對票。

加州教師退休基金的公司治理總監希恩（Anne Sheehan）回覆法新社提問表示：「考量獎勵方案規模，我們認為股東利益遭大幅稀釋的可能性太大。另外，我們擔心公司對盈利缺乏關注。」

46歲的馬斯克若要取得最大報酬，特斯拉股票市值必須從目前水平成長約6000億美元（約新台幣17兆6000億元），來到6500億美元（約新台幣19兆元），也必須達到特定收入與利潤率目標。

這項薪酬方案是根據特定標準來「給付」股份。特斯拉2012年也敲定類似協議，之後特斯拉市值成長超過17倍。

特斯拉強調，馬斯克將「無法獲得有保障的任何形式薪酬，沒有薪水，沒有現金紅利，也沒有隨著時間給付的股票」。

總部設在加州的特斯拉表示，只有在股東「獲得非常亮眼回饋」時，馬斯克才能獲得工作報酬。

這項方案包括一項10年股票選擇權授予計畫，報酬分12批支付。

要達到第一項支付目標，特斯拉目前市值必須成長至1000億美元（約新台幣2.9兆元）；至於接下來11關，每次須成長500億美元才能達到下個目標。