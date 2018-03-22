杜特蒂向美國喊話 不再參與聯合遠征

2018-03-22 17:39

［編譯羅綺／綜合報導］菲律賓與美國曾簽署共同防禦條約，是長期的盟友，菲國也曾支援美國的戰爭。但近日菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卻向美國喊話「除了暴力和痛苦外，就什麼都沒得到」，表示往後不再加入美國的戰爭及遠征。

綜合媒體報導，昨（21）日杜特蒂在菲律賓國家警察學院的畢業典禮致辭時說道：「菲律賓曾被西班牙殖民統治400年，又被美國統治50年，總共被奴役450年，已經夠了，不能再要求更多！往後無論你們要遠征，或是在其他國家開戰，都別把我們算進去。這些年來，我們犧牲了很多，但除了暴力和痛苦外，就什麼都沒得到。」

杜特蒂表示，在他任內「除非菲律賓受到直接威脅，否則將不會參與聯合遠征。」拒絕同盟可能會失去美國的經濟援助，但杜特蒂說道：「即便我們沒有錢，我們也會自立自強，我們永遠不會求助於任何人，有時候，這可能代表著人民的尊嚴。」

1951年8月30日美國與菲律賓在華盛頓簽訂《美菲聯防條約》，隔年正式生效，有效期無限，條約主要內容為：締約雙方將以「自助和互助」的方式保持並發展「抵抗武裝進攻」的能力；締約任何一方遭到「武裝進攻」時，締約雙方進行協商，採取行動「對付共同的危險」，如今杜特蒂表示不再參與支援美國的戰爭，恐使兩國關係生變。