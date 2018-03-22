把3老人拋下樓摔死 日本黑心看護遭判死刑

日本安養中心員工今井隼人涉嫌把3名老人丟下樓摔死，今日被判處死刑。（圖取自FNN影片）

2018-03-22 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市一家老人安養中心4年前接連發生3起老人在凌晨墜樓，警方追查2年後，逮捕涉嫌殺人的安養中心員工今井隼人，橫濱地方法院審理後，今（22）日下午宣判死刑。

綜合日媒報導，這3起命案發生在2014年，87歲的丑澤民雄11月被發現從4樓陽台摔落，內臟破裂而死，86歲的仲川智惠子及96歲的淺見布子，12月又陸續從4樓和6樓墜落身亡。警方調查後，逮捕涉嫌重大的金井隼人，今井也在偵訊時坦承「是我把丑澤往下丟的」，隨後也承認殺害另外2位婦人。

今年25歲的金井隼人被橫濱地院法官依檢方求刑判處死刑，法官認為「認罪自白的可信度很高，鑑於罪行重大，除了死刑沒有其他的選擇」，法官還痛批，金井把被害人像丟東西一樣扔下樓，「利用安養中心員工的身分犯案，毫無人性又殘忍。」

警方當年調查發現，3名死者的身高分別介於150至160公分，難以自行跨越陽台的欄杆翻落，因此排除意外和自殺的可能，進一步調查才發現，時任安養中心員工的金井不僅是首起命案的第一位目擊證人，另一案發生時，又正好值班，因此認定涉嫌重大。

今井的辯護律師指出，3名被害人都行動自如、能走路，不能排除自殺或意外的可能；指稱被告的自白錄音及影像是在警方壓力或誘導下做出的不實自白，主張被告無罪。