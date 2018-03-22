全日空宣布 廉航樂桃、香草2019底合併

日本航空集團全日空控股（ANA HOLDINGS）今下午召開緊急記者會，宣布旗下廉航樂桃及香草航空將於2019年底合併，圖為樂桃航空。（資料照）

2018-03-22 17:05

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本航空集團全日空控股（ANA HOLDINGS）今下午召開緊急記者會，宣布旗下廉航樂桃及香草航空將於2019年底合併，屆時新公司將超越捷星日本航空成為日本廉航界新龍頭。

樂桃和香草日本第2和第3大廉價航空公司，分別以關西機場及成田機場為據點，主要以國內航線為主，國際航線僅有南韓、台灣和少數東南亞地區，航程也較短，全日空以2020年為目標，計畫開拓中程國際航線，因此決定合併旗下兩家廉航，以降低維持及其他成本，提高價格的競爭力與獲利。

樂桃與香草合併的消息，日前經日媒提早曝光後，全日空控投一度否認，22日卻召開緊急記者會宣布從2018年下半年起，在一年半內將香草業務併入樂桃，2020年後，樂桃將成為擁有50架飛機及超過50條國內外航線規模的廉航公司。

樂桃和香草截至2017年3月的總銷售額約為760億圓（約合台幣211.6億元），全日空控股社長片野坂真哉宣布，2020年的目標營業額為1500億圓。