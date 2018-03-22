無痛又快？ 美阿拉巴馬州眾院通過「氮氣」死刑法

美國阿拉巴馬州眾議院近日投票通過，允許使用氮氣處決死刑犯。示意圖。（圖取自《紐約郵報》）

2018-03-22 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州（Alabama）眾議院近日投票通過，允許使用氮氣處決死刑犯。

綜合外媒報導，這項法案2月在阿拉巴馬州參議院以29：0過關後，眾議院週二（20日）以75票贊成、23票反對通過。待州長伊佛（Kay Ivey）簽署後，即可成為法律，她的發言人說，州長會在審查法案後，再決定是否簽署。

這項法案允許執法人員使用氮氣讓囚犯窒息身亡，方式是不供給死囚維持生命的氧氣，迫使其只能吸入氮氣，最終窒息身亡。支持者認為，該州需要另一種處決死囚的方式，因為藥品公司不願意為行刑提供化學藥品。

共和黨眾議員希爾（Jim Hill）在辯論時說，氮氣會讓死囚入睡，「這是人性化的方式，快且無痛」。但反對者質疑他如何斷言這是無痛處決，因為這個方式至今並未使用過。

民主黨眾議員傑克森（Thomas Jackson）嘲諷，「此前我們使用過電椅，現在我們用回了毒氣室。」

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）和密西西比州（Mississippi）也允許採用這種氮氣處決方式，但至今從未被應用過。