擬推大眾交通免費 巴黎市長遭批「政策買票」

法國社會黨籍的巴黎市長伊達戈日前拋出一個震撼彈，研擬免費城市交通的可行性，希望整個巴黎市的大眾交通系統都不收費。（法新社）

2018-03-22 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎市長安娜·伊達戈（Anne Hidalgo）日前宣布，研擬在巴黎施行大眾交通免費的可行性，希望可以改善空汙跟交通壅塞問題，但此舉遭到外界質疑財源問題，更有政敵批是為了2年後選舉的「政策買票。」

綜合外媒報導，法國社會黨籍的巴黎市長伊達戈日前拋出一個震撼彈，宣布研究免費城市交通的可行性，希望整個巴黎市的大眾交通系統都不收費；伊達戈說，世界上所有的大城市都試圖減少道路上的汽車數量來提高交通順暢和空氣品質，為了達成這項目標「需要提高大眾交通的吸引力。」

伊達戈指出：「為了改善大眾交通系統，我們不僅應該讓它更廣泛、更便利、更舒適，我們還必須重新考慮票價系統。」伊達戈坦承，對乘客實行全面免費，必然意味著要找到其他財政來源，但她堅稱這一問題不要先入為主，值得提出來探討。

被視為2年後將代表法國共和黨出面競選巴黎市長的佩克雷斯（Valérie Pécresse）痛批，此舉嚴重打擊財政，拿所有納稅人的錢去補貼巴黎市民跟來巴黎的遊客、並不公平，他強調大眾交通運輸門票每年帶來30億歐元的收入（約新台幣1081億元），政府非常仰賴這筆收入，酸「2020年的市長選舉開跑了！」質疑此舉是在收買人心，為競選連任準備。