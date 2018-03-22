《灌籃高手》睽違22年後登頭條 粉絲敲碗全國大賽動畫

《週刊少年JUMP》創刊50週年，推出特別版的報紙，《灌籃高手》世紀大賽出現在報紙頭條。（圖擷取自Twitter/《週刊少年JUMP》）

2018-03-22 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣漫畫《灌籃高手》是許多台灣人的共同回憶，日本「集英社」為了慶祝旗下《週刊少年JUMP》創刊50週年，推出特別版的報紙，勾起了一個世代的集體記憶。

近日《週刊少年JUMP》在推特上公開多張特別版報紙照片，做為50週年的紀念作品展的宣傳活動，其中包含了《灌籃高手》、《七龍珠》、《遊戲王》、《鐵拳對鋼拳》等經典漫畫都躍上頭條。不過最讓網友注意的，《灌籃高手》的頭條是湘北對上山王工業，櫻木花道最後的「絕殺進球」，讓不少漫畫迷湧上回憶。

網友看到《灌籃高手》這場發生在22年前的比賽，以湘北打敗山王工業的重要賽事登上報紙頭條時，也紛紛表達內心激動，分享多張漫畫和NBA賽事很相像的畫面，其中最經典的一幕為櫻木花道灌籃對照麥可喬丹的罰球線起跳灌籃，紛紛淚求希望能看到全國大賽的動畫版。

《灌籃高手》被拍成電視卡通後，讓更多台灣觀眾追隨並成為粉絲，但是動畫版卻沒有將最後的全國大賽拍出來，也是許多人感到相當扼腕。傳言說，當時因為原著漫畫家井上雄彥堅持要照自己的想法安排結局，對於出版社和動畫品質感到不滿，拒絕繼續賣版權製作動畫，所以動畫沒有出到全國大賽。