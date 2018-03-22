英警推「帶薪瑜珈日」紓壓 地方業者：沒人付錢讓我休息！

英國東部林肯郡警方近日推出「瑜珈日」讓員警放鬆，但當地攤商業者抗議此做法是浪費稅金。圖為英國警察示意圖。（法新社）

2018-03-22 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國東部林肯郡警方近日推出「瑜珈日」，讓員警「1年多放2天帶薪假，做瑜珈紓壓」，但當地攤商業者抗議此措施是在浪費稅金，業者並發起集資活動，打算聘請更多人力維護當地治安。

英《每日電訊報》（The Telegraph）今（22）報導，英國東部林肯郡警方打算於4月堆出「瑜珈日」，讓員警「1年多放2天假做瑜珈紓壓」，員警每年的假期也因此增至32天。

但據《太陽報》（The Sun）消息，當地攤商業者抗議表示，警方應將錢花在加強打擊犯罪，而不是讓警察放帶薪假「拿錢休息」。一浴室和瓷磚店經理表示，「錢應該花在讓更多警察工作，而不是拿去讓他們做瑜伽」；一商店店主也說，「警方常抱怨沒資金，卻把錢浪費在放假上」；另有民眾說，「我們都努力工作，但納稅人可不會付錢讓我休息」。

林肯郡警察局長史凱利（Bill Skelly）則解釋，「員警們都很認真工作，瑜伽日可幫助提高他們的精神、身體建康、情感和精神狀況，也使警察更不容易生病」。當地業者們則發起募資，打算聘請更多人力維持治安。