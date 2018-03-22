步朴槿惠後塵？韓法院最快今晚決定是否拘捕李明博

南韓法院決定直接通過書面審查決定是否對李明博進行批捕，最快今晚決定。（美聯社）

2018-03-22 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博因涉嫌受賄逾110億韓元（約3億新台幣），被檢方傳喚接受長達21小時的訊問調查，南韓檢方提請法院批准拘捕李明博，法院原定今（22日）上午進行將李明博逮捕必要性審查，但李明博不願出席，法院決定直接通過書面審查決定是否對其進行批捕，最快今晚決定是否拘捕前總統。

據《韓聯社》報導，現年76歲的前總統李明博涉嫌在任內，從國家情報機構、企業和其他方面收受賄賂約110億韓元，他也被指控貪汙和濫權，李明博否認大部分指控，檢方認為李明博否認大多指控，且有拉攏串供或毀滅證據之虞，申請逮捕令；韓法院原定於今日上午對李明博的逮捕必要性進行審查，但李明博表示「已向檢方充分闡述了立場，不會出席法院審查」，因此法院決定直接通過書面審查決定是否對其拘捕。

據了解，檢方向法院提交的有關李明博拘捕令申請書多達207頁A4紙，比去年申請批捕朴槿惠文書的還多逾2倍，整理的拘捕必要性理由意見書就有1000多張，結果最快今晚揭曉，若法院決定拘捕李明博，他將從自宅內被檢方帶往拘留所。

李明博現年76歲，於2008年至2013年擔任總統，他是繼全斗煥、盧泰愚、盧武鉉和朴槿惠後，第5位遭檢方調查的南韓前總統。